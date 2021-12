Europese Commissie keurt coronavaccin Novavax goed voor gebruik

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Novavax kan in de EU verhandeld en gebruikt worden. De Europese Commissie keurt toelating op de EU-markt van het vaccin, onder de naam Nuvaxovid, goed. Het wordt het vijfde vaccin waarmee EU-burgers tegen Covid-19 kunnen worden beschermd, zoals de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), eerder maandag al heeft aanbevolen.

Het vaccin is in eerste instantie bedoeld voor volwassenen. Zij krijgen twee prikken, met drie weken ertussen. Het vaccin is nog niet beoordeeld voor kinderen en boosterprikken. De commissie heeft alvast 100 miljoen doses van het middel besteld, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Volgens de gebruikelijke verdeling zou Nederland 3,89 procent daarvan krijgen.

De andere vier vaccins die tot op heden toegelaten zijn in de Europese Unie zijn Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen.