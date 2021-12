Minstens 273 inwoners van Drenthe en Friesland hebben een verkeerde uitslag van hun coronatest gekregen. Mensen die negatief waren getest, bleken het virus toch onder de leden te hebben. En mensen die te horen hadden gekregen dat ze besmet waren geraakt, waren dat juist niet.

De fout is gemaakt in een laboratorium, melden de GGD’en in de beide provincies en het lab.