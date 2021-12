Groothandels in overleg met horeca over bestellingen

Groothandels zijn sinds de aankondiging van de nieuwe lockdown volop in gesprek met horeca-ondernemers over hun bestellingen voor de kerstperiode. Dat laten Sligro en Makro aan het ANP weten. ‘Het is maatwerk’, geeft een woordvoerder van Sligro aan.

Veel horecazaken hadden al bestellingen gedaan. Zowel Sligro als Makro heeft contact gezocht met hun horecaklanten. ‘De vraag is dan: wil je datgene wat je besteld had nog hebben of moet de bestelling aangepast worden?’ geeft een zegsvrouw van Makro aan. Bij beide groothandels zochten ook de nodige horeca-ondernemers zelf contact over hun bestelling. ‘We merkten ook dat veel klanten nog niet besteld hadden terwijl dat normaal gesproken vaak op zondag gebeurt’, aldus de Makro-woordvoerster.

Door de ervaring met de eerdere lockdowns konden beide bedrijven snel schakelen. ‘Bovendien is het voor de horeca de afgelopen weken al steeds iets minder geworden’, legt de woordvoerder van Sligro uit. ‘Eerst moesten ze om 20.00 uur dicht, toen om 17.00 uur en toen helemaal. Het is niet in een klap van helemaal open naar helemaal dicht gegaan.’

Waar horecabedrijven door de lockdown minder nodig hebben van veel producten, is er een categorie artikelen waarnaar de vraag is toegenomen en dat zijn weggooiverpakkingen en -bestek. Zowel Sligro als Makro ziet bestellingen daarvan flink groeien.