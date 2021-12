Veehouders zagen inkomen dalen door hoge prijzen voer

Voor de meeste veehouders was 2021 een jaar waarin ze minder verdienden. Vooral varkenshouders en pluimveehouders hadden last van de sterk gestegen prijzen voor veevoer, waardoor ze minder overhielden, becijferden Wageningen University & Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Akkerbouwers en telers van bloemen en planten in kassen verdienden juist meer.