Taliban laten advertenties met beeltenis van vrouwen verwijderen

De extremistische Taliban hebben in de Afghaanse hoofdstad Kabul opdracht gegeven voor het verwijderen van onder meer reclameborden en foto’s op winkelruiten waar vrouwen op zijn afgebeeld. Die promotiematerialen zouden in strijd zijn met de islamitische wet.

De lokale autoriteiten hebben op Twitter foto’s gedeeld waarop te zien is dat gezichten van vrouwen zijn bekrast of afgeplakt en ook verf is gebruikt om de vrouwen onherkenbaar te maken. Eigenaren van bedrijven moeten zich volgens de gemeente houden aan ‘ethische waarden’ als ze een product willen promoten. Die advertenties moeten in lijn zijn met de sharia. Vorige maand riep de Taliban tv-zenders op geen series meer uit te zenden waarin vrouwen meespelen.

De Taliban hebben sinds hun machtsovername afgelopen zomer de rechten van vrouwen ingeperkt. Veel vrouwen kunnen niet terug naar hun werk en veel middelbare scholen zijn gesloten voor meisjes. Deze groep werd tijdens het Taliban-bewind van 1996 tot 2001 onderdrukt. De internationale gemeenschap heeft de Taliban opgeroepen vrouwenrechten dit keer wel te respecteren.