LHV: niet meer huisartsen beschikbaar na schrappen wachttijd prik

LHV noemt het mogelijk schrappen van de wachttijd ‘een positieve ontwikkeling’. ‘Dan kunnen huisartsen veel meer patiënten bezoeken dan dat ze steeds bij elke patiënt nog moeten blijven wachten.’ Het is volgens de vereniging nog wachten op een officieel besluit. Op aanraden van het Outbreak Management Team onderzoeken het RIVM en bijwerkingeninstituut Lareb of het kwartiertje geschrapt kan worden. Die wachttijd is ingesteld vanwege mogelijke allergische reacties op het vaccin.

Huisartsen helpen alleen individueel bij het geven van boosterprikken. Dat kan zijn bij mensen thuis, in de eigen praktijk, of op een GGD-locatie. Het is niet bekend hoeveel huisartsen dit doen. Volgens LHV verschilt het erg per praktijk of er gezien het reguliere werk ruimte voor is. De woordvoerder zegt dat de bereidheid onder huisartsen heel groot is. ‘Juist door de dreiging van de omikronvariant. De huisartsenzorg zou de eerste zijn die daar last van krijgt.’