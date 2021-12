Vanaf de zomer rijdt de nachttrein Amsterdam-Praag

Het duurt nog een paar maanden maar dan is het mogelijk om in Amsterdam de nachttrein te pakken naar Praag. Het Nederlands-Belgische bedrijf European Sleeper onderhoudt vanaf ‘het begin van de zomer’ een nachttreinverbinding van Brussel, via Amsterdam, Berlijn en Dresden naar de Tsjechische hoofdstad.

De trein gaat drie keer per week rijden, met vertrek op maandag-, woensdag- en vrijdagavond en aankomst in Praag even na 10.00 uur. De terugreis met de nachttrein is op zondag, dinsdag en donderdag. Fietsen kunnen mee. In april moet bekend zijn wat de treinkaartjes kosten. Vermoedelijk tussen de 50 en 70 euro, inclusief een bed, liet de organisatie eerder al weten.

European Sleeper wil de verbinding zo snel mogelijk dagelijks maken. In 2023 wil het bedrijf Amsterdam ook met nachtelijke treinritten koppelen aan de Poolse hoofdstad Warschau. De vervoerder heeft de ambitie om een netwerk van nachttreinen op te zetten vanuit Nederland en België naar belangrijke bestemmingen in Europa. Het moet een milieuvriendelijk alternatief worden voor vliegreizen.