Maatregelen rond jaarwisseling verwacht in Noordrijn-Westfalen

Premier Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft contactbeperkende maatregelen in het vooruitzicht gesteld voor de jaarwisseling. Hij zei tegen de Duitse zender ARD dat een normale oudejaarsavond niet mogelijk is vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Wat de maatregelen precies worden, heeft Wüst niet bekendgemaakt, maar grote feesten zijn uitgesloten.

Ook in de aan Nederland grenzende deelstaat breidt het aantal gevallen van de omikronvariant zich snel uit, zegt Wüst. Feesten met oud en nieuw zouden de verspreiding versnellen, doordat er dan veel mensen bij elkaar zijn.

De premier acht het niet nodig om met kerst extra maatregelen in te voeren. Volgens Wüst heeft kerst vorig jaar namelijk niet voor een snellere verspreiding van het coronavirus gezorgd.

Overleg

De premiers van de Duitse deelstaten overleggen dinsdag met bondskanselier Olaf Scholz over mogelijke strengere maatregelen tegen het virus. Veel genoemde maatregelen zijn het beperken van het aantal mensen dat bijeen mag komen en het sluiten van nachtclubs. Ook willen de leiders zorgen dat meer mensen worden ingeënt tegen het virus. Een strenge lockdown zoals in Nederland lijkt voorlopig uitgesloten in Duitsland.

Vooruitlopend op het overleg zei Wüst maandag op Twitter dat het voor de Duitse burgers helder moet worden wat ze de komende weken kunnen verwachten. ‘De politiek moet de burgers eerlijk zeggen dat er ook volgend jaar nog maatregelen nodig zijn.’