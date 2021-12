Bundesbank ziet mogelijk krimp dit kwartaal door coronavirus

De activiteit in sommige dienstensectoren is volgens de Duitse centrale bank ‘aanzienlijk belemmerd’ doordat consumenten thuisblijven door de strengere coronamaatregelen. Hoewel de klap voor de consumentenverkopen dit kwartaal kleiner zou moeten zijn dan een jaar geleden, aangezien de huidige maatregelen in Duitsland minder streng zijn dan vorig jaar en mogelijk minder lang duren, nemen de problemen aan de aanbodkant wel toe door verdere verstoringen in de toeleveringsketen.

De Bundesbank verlaagde vorige week al de groeiverwachtingen voor de economie voor dit jaar en volgend jaar. Daarnaast daalde het Duitse ondernemersvertrouwen in december voor de zesde maand op rij, waarbij ondernemers zowel negatiever zijn geworden over de huidige omstandigheden als de verwachtingen voor de toekomst.

Aanzienlijke stijging

De Duitse centrale bank voorspelde vorige week wel een sterke opleving in het voorjaar van 2022 met een ‘aanzienlijke’ stijging van de consumentenuitgaven. Ook verwacht de Bundesbank dat de knelpunten in de toeleveringsketen eind 2022 zijn opgelost. Daarnaast werden de inflatieverwachtingen voor Duitsland opgeschroefd en drong de Duitse centrale bank er bij de Europese Centrale Bank op aan om alert te blijven op de risico’s van een aanhoudend hoge inflatie.

In het maandrapport meldde de Bundesbank dat de Duitse inflatie in de komende maanden boven de 4 procent zal blijven. Dit komt vooral door de sterke stijging van de aardgasprijzen, die consumenten waarschijnlijk aan het begin van 2022 zullen gaan voelen.