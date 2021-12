Europese toezichthouder EMA positief over coronavaccin Novavax

Nederland en de andere Europese landen krijgen waarschijnlijk de beschikking over een vijfde vaccin in de strijd tegen het coronavirus. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, is positief over de werking van het vaccin van Novavax. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel wordt toegelaten. Brussel volgt tot nu toe de adviezen vanuit Amsterdam.