Onderzoek: gletsjers Himalaya smelten ‘bijzonder’ snel

Het ijs van de gletsjers in het Himalaya-gebergte smelt ‘bijzonder’ snel, schrijven wetenschappers van de universiteit van Leeds na nieuw onderzoek. Het ijs smelt in de afgelopen tientallen jaren tien keer sneller dan gemiddeld sinds de Kleine IJstijd 400 tot 700 jaar geleden. De bevindingen van de wetenschappers zijn gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports.

Voor het onderzoek maakten wetenschappers een reconstructie van bijna 15.000 gletsjers in het Himalaya-gebergte tijdens de Kleine IJstijd. Waar de gletsjers naar schatting vroeger ongeveer 28.000 vierkante kilometer besloegen, is dat nu gekrompen naar zo’n 19.600 vierkante kilometer. Het ijs is volgens de onderzoekers pas in de laatste tientallen jaren sneller gaan smelten, waardoor het volgens hen gelijk loopt met door mensen veroorzaakte klimaatverandering.

Tijdens die krimp zijn de gletsjers bijna 400 tot 600 kubieke kilometer aan ijs verloren, wat volgens de wetenschappers evenveel is als al het ijs van de Centraal-Europese Alpen, de Kaukasus en Scandinavië samen. Door het smelten van al dit ijs is het zeeniveau over de hele wereld gestegen met ongeveer een centimeter, schatten de onderzoekers.

Smeltwater uit de gletsjers stroomt onder meer door rivieren als de Ganges en de Indus. Het snelle krimpen van gletsjers kan daarmee zorgen voor watertekorten voor miljoenen mensen in Azië.