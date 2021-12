Natuurmonumenten ziet al opvallende drukte in bossen

Het was zondag op de eerste dag van de strenge lockdown al meteen opvallend veel drukker in de bossen, zegt Natuurmonumenten. De natuurbeheerder verwacht dat die drukte aanhoudt en roept recreanten daarom dringend op om respectvol om te gaan met de natuur, die in winterrust verkeert. ‘De natuur kan die massale toeloop nu niet hebben’, aldus Natuurmonumenten.