Tyfoon Rai eist honderden levens op de Filipijnen

De supertyfoon kwam donderdag aan land met windsnelheden tot 195 kilometer per uur. Rai, lokaal bekend onder de naam Odette, ging gepaard met een grote hoeveelheid regen. Meer dan 380.000 mensen moesten vanwege het noodweer hun huis verlaten.

Het Rode Kruis op de Filipijnen spreekt van een ‘complete ravage’ in de kustgebieden. ‘Woningen, ziekenhuizen en scholen zijn helemaal kapotgerukt’, zegt Rode Kruis-voorzitter Richard Gordon. Dorpen zijn overstroomd en gewassen zijn weggevaagd. In het getroffen gebied zitten veel mensen zonder elektriciteit.

De Filipijnen worden jaarlijks door gemiddeld twintig stormen en tyfoons getroffen. Rai vond betrekkelijk laat in het jaar plaats, de meeste stormen ontstaan tussen juli en oktober. Rai is ook de zwaarste tyfoon van dit jaar voor het Aziatische land. De zwaarste ooit was Haiyan in 2013. Door die supertyfoon kwamen meer dan 6300 mensen om het leven.