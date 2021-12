Britse krantenlezers aangespoord om boosterprik te halen

Britse krantenlezers begonnen de dag met een oproep van hun overheid om direct een boosterprik te halen. Grote dagbladen als The Sun, The Guardian en The Daily Telegraph zijn voorzien van een omhulsel met de officiële slogan: Get Boosted Now (haal nu je booster). Lezers worden doorverwezen naar een website van gezondheidsdienst NHS.

De Britse overheid voert de boostercampagne flink op vanwege zorgen over de omikronvariant van het coronavirus. In het Verenigd Koninkrijk komen volwassenen drie maanden na hun tweede coronaprik in aanmerking voor een booster. De autoriteiten hebben het leger ingezet om de vaccinatiecampagne te ondersteunen.

Britten hebben massaal gehoor gegeven aan oproepen om een extra prik te halen. Britse media schreven deze maand dat mensen soms uren in de rij stonden voor een booster. Inmiddels heeft meer dan de helft van de 18-plussers zo’n extra dosis gehad. Die moet meer bescherming bieden tegen omikron.

De slogan ‘Get Boosted Now’ wordt ook gebruikt op persconferenties van premier Boris Johnson. Die staat dan achter een spreekgestoelte dat is voorzien van die tekst. Dat zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor enige hilariteit, omdat de ‘o’ in het woord ‘now’ een grote gele ring is. Op sociale media wordt dat vergeleken met chips van het merk Hula Hoop en ringen uit videospellen met Sonic the Hedgehog.