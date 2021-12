Verzekeraar: groot deel automobilisten bang bij slecht weer

Een groot deel van de Nederlandse automobilisten vindt rijden bij slecht weer eng. Uit een representatief onderzoek dat verzekeraar Allianz Direct heeft laten uitvoeren blijken vier op de tien automobilisten het niet te hebben op rijden als het sneeuwt, stormt of hard regent. Een kwart laat bij die weersomstandigheden dan ook de auto staan. Bij ijzel en gladheid is ruim een derde bang om in de auto te stappen.