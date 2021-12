Volledige luchtmachtorkest gaat helpen in boostercampagne

Het hele orkest van de Koninklijke Luchtmacht gaat helpen bij het versnellen van de boostercampagne. Deze week worden de muzikanten opgeleid, waarna 25 van hen gaan werken als prikker en 30 gaan zorgen voor het aanmelden van de cliënten op de locaties. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie is deze hulp vanuit het orkest uniek. ‘Normaal maken zij muziek. Fantastisch dat ze worden ingezet in de boostercampagne.’

De 55 medewerkers horen bij de groep van 750 extra militairen die het ministerie vorige week extra beschikbaar stelde. Zij krijgen deze week allemaal hun opleiding tot vaccinatiemedewerker en worden dan naar verwachting ook al ingezet. Defensie heeft nu in totaal 1500 mensen voor de GGD’en, waarvan ongeveer vierhonderd werken in de teststraten.

Van de groep die vorige week extra beschikbaar kwam is een deel maandagochtend opgeleid. Ongeveer zeventig militairen zijn onderweg naar Brabant om daar vanaf dinsdag aan de slag te gaan op vaccinatielocaties. Waar de andere honderden terechtkomen is nu nog niet bekend. Dat moet de GGD nog laten weten. ‘Maar ga er maar van uit dat dat in alle verschillende regio’s zal zijn’, aldus Defensie.

GGD’en zijn druk bezig de boostercampagne te versnellen. Iedere volwassene die dat wil moet uiterlijk volgende maand een boosterprik gehad kunnen hebben.