RIVM en Lareb onderzoeken schrappen wachttijd na boosterprik

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en bijwerkingeninstituut Lareb onderzoeken of het mogelijk is om het kwartiertje wachten na de boosterprik te schrappen. Het Outbreak Management Team had aangeraden om dat onderzoek te doen.

Als mensen na de boosterprik meteen de vaccinatielocatie kunnen verlaten, en niet een kwartier op een stoel hoeven te zitten, is het mogelijk om meer mensen te vaccineren. Het kabinet wil het tempo van de boosterprikken opvoeren om zo veel mogelijk mensen te beschermen tegen de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 60-plussers nog voor de jaarwisseling een boosterprik hebben gehad. Eind januari moeten dan alle 18-plussers zo’n prik hebben gehad.

Het is niet bekend wanneer het onderzoek klaar is, laat het RIVM weten. Het is uiteindelijk aan de minister om een knoop door te hakken. Tot die tijd geldt het advies van de Europese vaccinwaakhond, het EMA, om gevaccineerden 15 minuten lang goed in de gaten te houden. Als mensen allergisch reageren op het vaccin, is de kans daarop het grootst in het eerste kwartier.