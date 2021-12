Rusland wil snel reactie VS op voorgestelde veiligheidsgaranties

Het Westen vreest voor een Russische inval in Oekraïne. Rusland ontkent plannen voor een dergelijke actie, maar de Verenigde Staten en bondgenoten zijn niet overtuigd. De Russen maakten eind vorige week een pakket eisen openbaar, die essentieel zouden zijn voor het de-escaleren van de situatie. Ze willen onder meer dat de NAVO stopt met militaire activiteiten in Oost-Europa en Oekraïne.

De Russen willen snel onderhandelingen beginnen met de Amerikanen. De VS willen het gesprek aangaan, maar een officiële reactie wordt pas ergens deze week verwacht. Volgens de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, Jake Sullivan, is de VS al voorbereid op het overleg. Hij zei ook dat de Amerikanen hun zorgen over de Russische activiteiten op tafel zullen leggen. Een andere functionaris zei dat sommige eisen van Rusland ‘onacceptabel’ waren.

De opgelopen spanningen zijn het gevolg van de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. In het oosten van dat land woedt sinds 2014 een oorlog tussen pro-Russische separatisten en het leger van Oekraïne. De VS en andere landen hebben Rusland gewaarschuwd voor zware sancties in het geval dat het conflict verder uit de hand loopt door ingrijpen van Russische militairen.