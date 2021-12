Advocaten Saïd R. willen afsplitsing van Marengo-proces

De advocaten van Saïd R., een van de hoofdverdachten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, willen dat zijn zaak wordt afgesplitst. De advocaten hebben zeer recent de verdediging op zich genomen, en R. is pas eerder deze maand aan Nederland uitgeleverd. Dat zeiden advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ‘t Land maandag aan het begin van de zitting in de zwaarbeveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.