Moderna: boosterprik versterkt afweer tegen omikronvariant

Een boosterprik met het coronavaccin van Moderna werkt goed tegen de omikronvariant van het coronavirus. Dat claimt Moderna na onderzoeken. Volgens het bedrijf is de hoeveelheid antistoffen tegen omikron na de boosterprik 37 keer zo hoog als ervoor. ‘Deze gegevens zijn geruststellend’, zegt Moderna-topman Stéphane Bancel in een verklaring.

Het gaat om voorlopige conclusies uit kleinschalig onderzoek. Twintig proefpersonen kregen een boosterprik met het vaccin om de werking te zien.

Het Moderna-vaccin is een van de twee middelen die in Nederland gebruikt worden voor boosterprikken. Het andere vaccin is dat van Pfizer en BioNTech. Zij meldden twee weken geleden al dat hun boosterprik de bescherming tegen de omikronvariant versterkt.

Moderna zegt dat het ook werkt aan een boostervaccin dat speciaal gemaakt is om de omikronvariant te bestrijden ‘voor het geval het in de toekomst nodig wordt’.