Minder ivf-behandelingen bij vrouwen door corona, ziet Independer

Vanwege de druk op de ziekenhuizen door coronazorg neemt ook het aantal ivf-behandelingen af. Die behandeling voor vrouwen die graag zwanger willen worden werd volgens cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit vorig jaar 23 procent minder uitgevoerd. De verwachting voor dit jaar is dat die daling doorzet, meldt advies- en vergelijkingsplatform Independer op basis van een eigen analyse.

Met ivf worden vrouwen geholpen zwanger te raken met een bevruchting buiten het lichaam waarna de embryo in de baarmoeder wordt geplaatst. Dat werd volgens Independer in 2020 vaak uitgesteld of stopgezet. Tijdens eerdere jaren waren nog gemiddeld 10.900 behandelingen, vorig jaar waren dat er 8400.

Ook het weer vruchtbaar maken van eerder gesteriliseerde mannen gebeurde in 2020 minder vaak. Dat gebeurde 238 keer, een afname van een derde vergeleken met eerdere jaren.

Veel planbare zorg is sinds de uitbraak van de coronapandemie uitgesteld. Dan gaat het bijvoorbeeld om knieoperaties. Ook nu gaat het grootste deel van die behandelingen niet door.