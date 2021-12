Amsterdam Light Festival in financiële problemen door lockdown

Aangezien het festival ook geen aanspraak kan maken op geld van het Rijk, verkeert het in zwaar weer. Het jaarlijkse evenement, dat 2 december begon en tot en met 23 januari duurt, is ‘in één klap afhankelijk geworden van particuliere donateurs en werkgevers met een groot hart voor lichtkunst’, staat in een bericht.

‘Afgelopen tijd hebben we ons steeds aangepast aan de omstandigheden en gekeken naar wat er wél mogelijk was’, zegt festivaldirecteur Frédérique ter Brugge. ‘Ook nu doen we dat, de lichtkunst houden we zo lang mogelijk aan. Maar financieel heeft onze stichting nu - zonder publieksinkomsten - grote problemen. Daarom doen wij een beroep op iedereen: help ons!’

Toestemming

De gemeente heeft toestemming gegeven om de lichtkunstwerken van 17.00 tot 22.00 uur aan te doen. De organisatie roept bezoekers op zich aan de coronamaatregelen te houden door de maximale groepsgrootte en afstand in acht te nemen. Als dit niet gebeurt, dan moeten de kunstwerken alsnog uit.

Het Amsterdam Light Festival viert dit jaar zijn tiende editie. De negen voorgaande edities trokken volgens de organisatie bij elkaar 6 miljoen bezoekers met in totaal 270 kunstwerken.

Afgelopen zaterdag maakte het kabinet bekend dat ons land opnieuw in lockdown gaat, vanwege de snelle verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus.