Aantal aangehouden relschoppers rond De Kuip opgelopen naar 78

Rondom de wedstrijd Feyenoord - Ajax zondagmiddag in Rotterdam zijn in totaal 78 mensen aangehouden. Zij zijn onder meer opgepakt voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, belediging, openlijk geweld en overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een klein aantal mensen zit nog vast, meldt de politie maandag. Zondagavond werden nog 64 aanhoudingen gemeld.

De meeste aanhoudingen waren voor de wedstrijd en hadden te maken met het bezit van vuurwerk. De relschoppers waren samengekomen bij De Kuip in de aanloop naar de beladen voetbalwedstrijd. Ook de spelersbus van Ajax werd, toen die bij het stadion arriveerde, belaagd met rookbommen en vuurwerk.

Nadat de spelersbus van Ajax eenmaal het stadion in was, bleef het volgens de politie nog enige tijd onrustig in de buurt van De Kuip. Een groep van 100 tot 150 mensen zocht de confrontatie met de politie en gooide met onder meer vuurwerk en flessen naar agenten en politievoertuigen. Daarop werd besloten onder meer een waterkanon in te zetten en werden de relschoppers van het parkeerterrein bij De Kuip verwijderd.

De meeste aangehouden personen worden gehoord en heengezonden met een geldboete of een dagvaarding, aldus de politie.