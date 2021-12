Britse oppositie eist opheldering over lockdownfoto van premier

De Britse oppositie heeft opheldering geëist over een foto van premier Boris Johnson die met zijn echtgenote en medewerkers lijkt te ontspannen in een tuin. De krant The Guardian publiceerde de afbeelding en zegt dat die vorig jaar tijdens een lockdown is genomen bij de ambtswoning van de regeringsleider.

De krant had eerder deze maand al bericht over de bijeenkomst, die op 15 mei 2020 zou hebben plaatsgevonden. Johnson zou toen kortstondig een feest hebben bijgewoond met zo’n twintig medewerkers. Dat gebeurde kort nadat de regering Britten had opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De regering heeft volgehouden dat geen sprake is van een feest, maar van een werkgerelateerde bijeenkomst. Het zou niet ongebruikelijk zijn dat medewerkers vergaderen in de tuin. The Guardian zet daar vraagtekens bij, omdat op de foto ook flessen wijn te zien zijn. Ook lijkt niet aan social distancing te worden gedaan.

De waarheid

Angela Rayner van de linkse oppositiepartij Labour sneerde op Twitter dat werkbijeenkomsten er kennelijk anders uitzagen toen Johnson naar het prestigieuze Eton College ging. ‘Genoeg is genoeg’, schrijft de Labourprominent, die eist dat Johnson ‘de waarheid vertelt’ over het voorval.

De rel over de tuinfoto komt op een lastig moment voor de conservatieve premier. Die kampte al met een rebellie binnen de Conservatieven over zijn coronabeleid, met schandalen rond andere feestjes in de coronacrisis en met het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen. Ook nam brexitminister Frost ontslag uit onvrede over het regeringsbeleid.