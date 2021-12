Burgemeester beboet FVD om illegale kerstmarkt Wijster

Waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe, Cees Bijl, heeft Forum voor Democratie (FVD), de organisator van de kerstmarkt zondag in het Drentse Wijster, een bestuurlijke boete van 10.000 euro opgelegd. De partij had tot zondagavond 18.30 uur de tijd om het niet toegestane evenement te staken, maar toen op dat moment bleek dat de markt nog bezig was heeft de gemeente de bestuurlijke maatregel tegen de partij genomen.