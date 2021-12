Olieprijs hard onderuit door zorgen over omikron

De olieprijzen stonden maandag onder druk door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Daardoor nemen de zorgen over de vraag naar olie toe, ook nu steeds meer landen de maatregelen aan het aanscherpen zijn. In Nederland geldt sinds zondag een harde lockdown. De prijs voor een vat Amerikaanse olie was maandagochtend 4,4 procent gedaald tot 67,78 dollar per vat. Brentolie uit de Noordzee werd voor 70,55 dollar per vat verhandeld. Dat betekende een daling met 4,1 procent.

Het aantal besmettingen met de omikronvariant neemt wereldwijd almaar toe. Autoriteiten worstelen ook met de aanpak om verspreiding van het virus in te dammen. Daardoor worden onder andere vliegreizen weer beperkt. Verder wordt het vrije verkeer door de virusvrees geraakt, waardoor de vraag naar brandstoffen op een lager niveau ligt.

Ook zijn er steeds meer tekenen dat de oliemarkt oververzadigd raakt. Dat is bijvoorbeeld al te zien bij het afsluiten van zogeheten termijncontracten. Vooral de vraag in Azië zwakt af. Verder neigen centrale banken naar een strakker monetair beleid in een poging om de hoge inflatie in toom te houden. De economische agenda van de Amerikaanse president Joe Biden kreeg daarnaast een tegenslag te verwerken nadat senator Joe Manchin een uitgavenpakket verwierp.

Prijsschommelingen

Kenners zeggen dat zeker in de periode voor kerst, als de handel dun is, er sterke prijsschommelingen kunnen ontstaan. Daarbij is er altijd een mogelijkheid dat de landen van oliekartel OPEC de productie zullen beperken als de olieprijs te snel daalt.

Voordeel voor de Nederlandse consument is dat tanken door de lagere olieprijs vermoedelijk iets goedkoper wordt. De adviesprijs voor een liter Euro95 ligt volgens consumentencollectief UnitedConsumers momenteel op 2,086 euro, gelijk aan een dag eerder. Deze prijs piekte op 18 november dit jaar toen 2,145 euro per liter moest worden betaald. Voor diesel is dit nu vooralsnog 1,716 euro per liter. Ook hier was vorige maand sprake van een piek van 1,762 euro per liter. Deze prijzen wordt berekend op basis van de gemiddelde adviesprijs van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland.