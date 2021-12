PostNL blijft op volle sterkte om extra drukte op te vangen

PostNL blijft de komende weken op volle sterkte om alle post en pakketten tijdig te kunnen bezorgen. Het bedrijf had al extra maatregelen genomen wegens grote drukte in de decembermaand. Die maatregelen worden in verband met de nieuwe lockdown tot half januari verlengd om de extra drukte op te kunnen vangen, meldt het bedrijf maandag.

Al sinds half november, in aanloop naar sinterklaas en Black Friday, heeft PostNL de capaciteit van de pakketbezorging flink opgeschaald. Op een normale dag bezorgt PostNL zo’n 1,1 miljoen pakketten per dag. Tijdens de periode rond de feestdagen kunnen dagelijks 2 miljoen pakketten bezorgd worden.

Vanwege de nieuwe lockdown zet PostNL nu tot in ieder geval 14 januari meer mensen in om de piekdrukte aan te kunnen. Zo draaien de sorteercentra 24 uur per dag en zeven dagen in de week door. Ook zijn er dagelijks zo’n 1500 extra pakketbezorgers op pad.

Feestdagenpeik

‘Van de lockdown van vorig jaar december weten we hoe belangrijk het voor bedrijven en consumenten is om in contact te blijven’, zegt directeur Liesbeth Kaashoek van Pakketten & Logistiek bij PostNL.

Op een normale dag bezorgen zo’n 19.000 postbezorgers van PostNL gemiddeld ruim 8 miljoen brieven. In aanloop naar de feestdagen loopt dit aantal op tot zo’n 12 miljoen stuks per dag. PostNL heeft allerlei maatregelen getroffen om zich voor te bereiden op deze feestdagenpiek. Zo staan er extra postbezorgdagen gepland op maandag 20 en maandag 27 december en worden de brievenbussen vaker geleegd.

Winkels met een PostNL-punt mogen tijdens de lockdown openblijven voor het aannemen en uitreiken van post en pakketten en het verkopen van (kerst)postzegels.