VK meldt twaalf sterfgevallen na besmetting omikronvariant

In het Verenigd Koninkrijk zijn twaalf mensen overleden na besmetting met de omikronvariant van het coronavirus, heeft de Britse vicepremier Dominic Raab tegen Times Radio gezegd. Daarnaast liggen momenteel 104 mensen met deze variant in ziekenhuizen.

De Britten hebben mede door omikron te maken met een flinke opmars van het coronavirus. De variant is extra besmettelijk, maar er is nog steeds beperkt informatie beschikbaar over het gevaar. Omikron werd pas een maand geleden ontdekt in Zuid-Afrika. In het VK zijn sindsdien ruim 37.000 infecties met de variant bekend, maar de autoriteiten denken dat het werkelijke aantal omikronbesmettingen veel hoger ligt.

Afgelopen week week werden in het VK bijna 550.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld, maar wetenschappers achten het waarschijnlijk dat dagelijks honderdduizenden mensen besmet raken. De regering heeft al nieuwe coronamaatregelen genomen voor Engeland en zou meer beperkingen overwegen.

Tegelijkertijd worstelt premier Boris Johnson met schandalen die zijn regering in een slecht daglicht stellen. Na geruchten over feesten op Downing Street 10, is nu een foto opgedoken die tijdens de lockdown van vorig jaar zou zijn genomen in de tuin van Johnsons kantoor en ambtswoning. Daarop zijn Johnson, zijn vrouw en zeventien medewerkers te zien. Ze houden geen afstand en op de tafels staan flessen en glazen wijn. Raab denkt niet dat het om een feest ging. Tegen Times Radio zei hij dat de tuin ook als werkplek wordt gebruikt.