Signify na overname actiever met cannabisteelt Noord-Amerika

Met de overname versterkt Signify onder andere zijn aanwezigheid op de Amerikaanse markt voor tuinbouwverlichting. Volgens het Eindhovense bedrijf zal de wereldwijde markt voor tuinbouwverlichting, die steeds specifieker wordt ingezet bij het verbouwen van gewassen, tegen 2024 met 20 procent zijn gegroeid tot een totaal van 1,6 miljard euro.

Cannabis is op dit moment de belangrijkste aanjager van de groei van Fluence, dat het meeste van zijn geld in Noord-Amerika verdient. In delen van de Verenigde Staten en in Canada is die teelt gelegaliseerd. In de twaalf maanden tot 1 oktober was het bedrijf goed voor een omzet van 124 miljoen euro.

Losse entiteit

De overname is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen. De verwachting is dat de deal in de eerste helft van volgend jaar wordt afgerond. Fluence zal dan als losse entiteit opereren binnen de landbouwverlichtingsactiviteiten van Signify.

Signify benadrukt dat het alleen verlichtingsproducten voor de cannabisindustrie levert aan telers die daar wettelijk toestemming voor hebben. Dat gaat dan ook alleen om landen waar de teelt voor recreatief gebruik is toegestaan. Fluence houdt zich ook aan de lokale wetgeving en levert geen verlichting voor cannabisproductie in regio’s waar dit niet is toegestaan.