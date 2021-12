Braziliaanse remake van film Achtste-groepers huilen niet

De familiefilm, naar het gelijknamige boek van Jacques Vriens, gaat over de levenslustige Akkie (Hanna Obbeek) die wild is van voetbal. Klasgenoot Joep (Nils Verkooijen) vindt dat voetballen geen meidensport is, maar daar trekt ze zich niets van aan. Als Akkie leukemie krijgt, leeft de hele klas met haar mee en bedenkt Joep een plan zodat ze toch kan meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi.

Achtste-groepers huilen niet trok negen jaar geleden 300.000 bezoekers naar de bioscopen en er werden 150.000 dvd’s van verkocht. De film heeft op talloze internationale filmfestivals gedraaid en diverse internationale publieks- en juryprijzen gewonnen. In Nederland is de film onder andere onderscheiden met een Gouden Kalf Publieksprijs.

De originele film is verkocht aan diverse andere landen, zoals Turkije, Duitsland, Frankrijk, Polen, Israël en de film heeft al een remake in Noorwegen.