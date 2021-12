Leider Hongkong ondanks lage opkomst tevreden over verkiezingen

De hoogste bestuurder van Hongkong heeft tevreden gereageerd op de uitslag van de omstreden parlementsverkiezingen in haar metropool. Daar konden alleen nog ‘vaderlandslievende’ kandidaten aan meedoen die vooraf waren goedgekeurd. Kiezers bleven massaal thuis en de opkomst was met ongeveer 30 procent historisch laag.

Topbestuurder Carrie Lam zei maandag dat haar stad nu weer ‘op het juiste pad’ zit. ‘We kunnen het zogenoemde democratische systeem of de regels van westerse landen niet kopiëren’, zei ze. Volgens Lam hebben de nieuwe regels tot gevolg dat ‘anti-Chinese’ figuren niet kunnen meedoen aan verkiezingen en dat de politieke stabiliteit kan worden hersteld.

Chinese media omschreven de verkiezingen als een overweldigend succes. Staatspersbureau Xinhua vond dat ‘de echte wil van de inwoners van de Chinese stad’ nu duidelijk is geworden. De krant Ta Kung Pao noemde de verkiezing ‘de meeste succesvolle’ sinds het Verenigd Koninkrijk de metropool overdroeg aan China in 1997.

Één land, twee systemen

De Britten en Chinezen spraken destijds af dat Hongkong nog een halve eeuw een speciale status zou krijgen binnen China. Die regeling heet ‘één land, twee systemen’. Inwoners van Hongkong hadden daardoor meer politieke vrijheden dan mensen in de communistische volksrepubliek, maar de metropool was ook de afgelopen jaren geen volledige democratie naar westers model. Dat leidde tot aanhoudende protesten in de stad.

China nam het systeem in Hongkong op de schop na massale demonstraties in 2019. Kiezers konden dit keer nog maar 20 van de 90 parlementariërs rechtstreeks kiezen, minder dan voorheen. Die aanpak had tot gevolg dat het pro-regeringskamp dit keer een overweldigende overwinning boekte. Veel bekende pro-democratische activisten zijn al gevlucht, opgepakt of mochten niet meedoen aan de verkiezingen.