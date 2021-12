Rode Kruis helpt mensen hun voornemens te realiseren

Mensen kunnen zo geld ophalen dat vervolgens naar het Rode Kruis gaat. ‘Uit onderzoek blijkt dat de kans dat je jouw goede voornemens volhoudt groter is wanneer je een steuntje in de rug krijgt en anderen erbij betrekt’, zegt Esmee Pluijmers, psycholoog bij het Rode Kruis. ‘Het mes snijdt dus aan twee kanten bij deze actie. De kans dat je het goede voornemen volhoudt is groter. Ook kan het Rode Kruis komend jaar weer andere mensen helpen door jouw actie.’

‘Niet meer roken, een paar kilo afvallen, meer sporten of meer doen voor anderen. Allemaal voorbeelden van goede voornemens die gesponsord kunnen worden’, aldus de hulporganisatie die hiervoor de actie Kickstart 2022 heeft gelanceerd. Mensen kunnen zelf een actiepagina aanmaken via de website van de actie.

Hulp verlenen

Met het geld dat wordt opgehaald kan het Rode Kruis hulp verlenen in binnen- en buitenland. Zo biedt het Rode Kruis sinds de coronapandemie onder meer ondersteuning op de vaccinatiestraten en in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ook helpt het Rode Kruis het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bij de noodopvang van asielzoekers in Nederland.

In het buitenland is het Rode Kruis onder meer actief bij natuurrampen, zoals in de Filipijnen die onlangs zijn getroffen door een tyfoon en in Kenia waar mensen niet genoeg te eten hebben door extreme droogte.