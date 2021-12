OM begint aan driedaags requisitoir in MH17-proces

Het requisitoir van het OM gaat naar verwachting drie dagen duren. Woensdagmiddag worden de strafeisen verwacht. De verdachten, rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko, worden verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van MH17. Als het OM dit bewezen acht, is de kans aannemelijk dat er een levenslange gevangenisstraf wordt geëist.

Geen enkele verdachte heeft zich in de rechtbank laten zien. Poelatov laat zich wel vertegenwoordigen door advocaten. Hij ontkent iedere betrokkenheid.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines is neergehaald boven Oost-Oekraïne. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging.

De omvangrijke zaak begon op 9 maart 2020. Indrukwekkend moment tijdens die zitting was het voorlezen van de namen van alle slachtoffers door de officier van justitie.

Een uitspraak in het monsterproces wordt niet eerder dan in de tweede helft van volgend jaar verwacht.