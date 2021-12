Nieuwe Spider-Man film beleeft spectaculair openingsweekend in VS

De nieuwe Marvelfilm ‘Spider-Man: No Way Home’ bracht in het eerste weekend dat het in Noord-Amerikaanse bioscopen te zien was 253 miljoen dollar op. Daarmee laat de derde film waarin Tom Holland Spider-Man speelt alleen Marvelfilms ‘Avengers: Endgame’ uit 2019 (357 miljoen dollar) en ‘Avengers: Infinity War’ uit 2018 (258 miljoen dollar) voor zich.