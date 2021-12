Grote demonstratie Polen tegen wet die persvrijheid kan beperken

Tienduizenden mensen hebben zondag in Polen tegen een nieuwe uitzendvergunningenwet gedemonstreerd. Volgens de betogers zou de nieuwe wet, die nog door president Andrzej Duda moet worden goedgekeurd, de persvrijheid kunnen beperken. In Warschau verzamelden demonstranten zich voor het presidentiële paleis. Er waren ook protesten in Gdansk, Szczecin, Poznan, Krakau en andere steden.