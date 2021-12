Premier Rutte: Van Thijn leidde Amsterdam door roerige tijden

De sociaaldemocraat Ed van Thijn (1934-2021) heeft Amsterdam door een ‘roerige tijd’ geleid, aldus demissionair premier Mark Rutte in een reactie op het overlijden van de PvdA’er. Van Thijn was meer dan tien jaar burgemeester van Amsterdam onder meer tijdens de Bijlmerramp.

‘Bedroefd door het overlijden van Ed van Thijn. Respect voor zijn grote inzet in diverse rollen voor zijn partij en het land. Heeft als burgemeester onze hoofdstad door roerige tijden geleid. Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies’, twitterde Rutte. Van Thijn overleed zondagmorgen.

Van Thijn was van 1962 tot 1971 lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Dat waren de jaren van de anarchistische protestbeweging provo. Hij was van 1983 tot 1994 burgemeester van de hoofdstad. Op 4 oktober 1992 stortte een Boeing van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neer in de Bijlmer. Daarbij kwamen 43 mensen om.