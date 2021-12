Rellen na coronabetoging in Brussel

In de Belgische hoofdstad Brussel zijn ongeregeldheden uitgebroken na een betoging tegen de coronamaatregelen. De oproerpolitie voerde charges uit tegen relschoppers, waarbij ook traangas werd ingezet. De groep bestookte agenten met onder meer vuurwerk, stenen en flessen.

Het was de derde betoging in Brussel tegen de coronabeperkingen zoals de verplichte vaccinatie voor bepaalde beroepen en de coronapas, melden Vlaamse media. Ook de vorige twee keer ontaardden de demonstraties in veldslagen met de politie. Daarbij raakten meerdere agenten gewond.

Volgens de organisatie waren er zondag tienduizenden deelnemers, de politie telde er fors minder. Ook in andere steden waren betogingen.