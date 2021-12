EU bestrijdt omikronvariant met 20 miljoen extra vaccindoses

De Europese Unie heeft 20 miljoen extra doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin besteld, kondigde de Europese Commissie zondag aan. De doses zijn bedoeld ter ondersteuning van lidstaten die worstelen met de verspreiding van de omikronvariant. De eerste 5 miljoen worden in januari geleverd, de tweede in februari en de rest in maart.