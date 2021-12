Tientallen relschoppers aangehouden rond de Kuip in Rotterdam

Bij de ongeregeldheden bij het stadion van Feyenoord in Rotterdam zijn zondag door de politie tientallen mensen aangehouden, zegt een woordvoerster van de politie. Een exact aantal wordt mogelijk later nog bekendgemaakt.

Een groep relschoppers was eerder op zondag samengekomen bij De Kuip in de aanloop naar de beladen voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. De politie zette daarbij onder meer een waterkanon in. Ook werd politie te paard ingezet. Toen de bus van Ajax bij het stadion arriveerde werd die belaagd met rookbommen en vuurwerk. Ook gooide een groep van 100 tot 150 mensen met onder meer vuurwerk en flessen naar de politie. Eerder had de politie al een aantal mensen aangehouden, onder meer voor het bezit van vuurwerk.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, die eindigde in 0-2, stond onder extra hoogspanning vanwege de aanwezigheid van ex-Feyenoordspeler Steven Berghuis, die afgelopen zomer een veelbesproken overstap maakte naar de Amsterdamse club. Dat was voor enkelen aanleiding om een antisemitische muurschildering te maken van Berghuis in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Hij werd daarin afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust, in gestreepte kampkleding met een gele Jodenster op zijn borst, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Bij de tekening stond ‘Joden lopen altijd weg’ geschreven. Meerdere mensen zijn hiervoor inmiddels aangehouden.