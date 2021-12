RIVM meldt 13.331 positieve coronatests, gemiddelde daalt

Afgelopen week noteerde het RIVM in totaal 99.949 positieve tests. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 14.278 positieve tests per dag. Twee weken geleden lag dat gemiddelde nog boven de 21.000.

Amsterdam telde 591 positieve tests, Rotterdam 363 en Den Haag 362. In Utrecht kregen 327 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Tilburg werden 181 besmettingen vastgesteld.

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 48 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. In de afgelopen week kreeg het RIVM 357 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld ongeveer 51 per dag.