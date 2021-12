Britse conservatieven ruziën over ‘held’ Boris Johnson

Binnen de Britse Conservatieve Partij groeit de onrust na het vertrek van brexitminister Frost. Het kwam volgens Sky News tot een botsing toen minister van Cultuur Nadine Dorries de premier verdedigde in een tekstbericht. Ze werd prompt uit een Whatsapp-groep gegooid waar zo’n 100 partijgenoten inzitten.

Conservatieve parlementariërs blikten in de groep Clean Global Brexit terug op een tumultueuze week voor hun partij en premier Boris Johnson. Die kampte al met een rebellie binnen de Conservatieven over zijn coronabeleid, met schandalen rond feestjes in de coronacrisis en met het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen.

Een ramp

Oud-minister Theresa Villiers noemt het vertrek van Frost in de groep ‘zeer zorgwekkend’. Parlementariër Andrew Bridgen vindt dat een understatement en omschrijft de situatie als ‘een ramp’. Hij stelt dat de meeste conservatieve parlementariërs net als Frost bezorgd zijn over het beleid van de regering.

Het komt tot een botsing als minister Dorries haar klagende partijgenoten op de vingers tikt. Ze noemt Johnson ‘de held’ die de brexit heeft geregeld en een grote overwinning boekte bij de parlementsverkiezingen. Een beetje loyaliteit kan geen kwaad, vindt de minister. Die wordt vervolgens uit de groep verwijderd door brexiteer Steve Baker. ‘Genoeg is genoeg’, schrijft hij.

Het geruzie binnen de groep illustreert volgens de nieuwszender dat binnen de partij sprake is van woede en frustratie. Dorries kreeg overigens wel enige bijval nadat ze op de politieke wapenfeiten van Johnson had gewezen. Een parlementariër merkte spottend op dat sommige collega’s kennelijk in de steek worden gelaten door hun geheugen.