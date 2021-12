Bioscoopkoepel NVBF: begrip voor lockdown en blij met steun

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) heeft er begrip voor dat bioscopen en theaters sluiten om zo verdere verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus in te dammen. Het kabinet kondigde zaterdag een harde lockdown aan waarbij alleen essentiële winkels nog open mogen blijven.

‘Tegelijkertijd hoopt de branche dat het beleid van het kabinet wordt aangepast richting de toekomst, waarbij er beter op dit soort situaties kan worden ingespeeld’, aldus de koepel in een verklaring. ‘Vanzelfsprekend wil NVBF graag meedenken met de overheid over hoe er meer stabiliteit in maatregelen kan worden aangebracht.’

Ook is de koepel blij dat het steunpakket voor de sector blijft.