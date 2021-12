GGD: komende week 1 miljoen prikken en streven is 1,5 miljoen

Ongeveer 280.000 mensen boven de 60 jaar hebben een prikafspraak gemaakt in het nieuwe jaar. De GGD wil zoveel mogelijk afspraken verzetten om deze groep mensen nog vóór de jaarwisseling te boosteren. Komende week sturen de GGD’en een sms met instructies naar de mensen waarvoor plek vrijkomt. Het zal mogelijk niet voor alle mensen lukken de afspraak te verzetten.

De GGD’en willen volgens de woordvoerder aan alle kanten, op zowel lokaal en regionaal niveau, uitbreiden om zoveel mogelijk vaccins te zetten. ‘Iedere dag komen er extra prikkers bij en locaties bij’, zegt de woordvoerder van de koepelorganisatie. Ook de openingstijden worden verruimd.

Observatietijd

De woordvoerder van de GGD-organisaties kan nog niet ingaan op het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om te onderzoeken of het kwartiertje wachttijd na de boosterprik kan verdwijnen. Deze ‘observatietijd’ is bedoeld om te zien of mensen allergisch reageren op de prik. Het schrappen ervan kan mogelijk de doorstroming in de vaccinatiestraten bevorderen. ‘De wachttijd na het krijgen van een vaccin is een medisch onderdeel van het vaccinatiebeleid. Dat is aan RIVM, de GGD zorgt voor de uitvoering ervan. We zullen wachten op verdere besluitvorming. We horen de signalen, maar het is aan het RIVM om dit in te passen’, aldus de zegsman van GGD GHOR Nederland.

In de wachtruimten van de diverse vaccinatiestraten houden vooral EHBO’ers toezicht. Het Rode Kruis zet nu ongeveer 1700 mensen in voor de GGD. Een woordvoerster van het Rode Kruis zegt dat er nog zo’n vierhonderd in de sollicitatieprocedure zitten. Het Rode Kruis deed vrijdag een oproep aan bedrijfshulpverleners (bhv’ers) om te helpen bij het houden van toezicht op mensen die net hun inenting hebben gehad.