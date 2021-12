Zorgen over omikron in VS door traag verloop boostercampagne

De kans bestaat dat staten nog niet alle gezette boosterprikken in de cijfers hebben opgenomen, maar toch worden de cijfers gezien als zorgelijk. Gezondheidsdienst CDC vreest dat de snelle verspreiding van omikron kan zorgen voor een flinke stijging in besmettingen in januari. Boosterprikken lijken te zorgen voor een betere bescherming tegen deze variant.

De autoriteiten in het Texaanse Taylor County zeggen in The New York Times dat uitgebreide berichtgeving over omikron aanvankelijk leidde tot een grotere run op boosters. De vraag zou later weer zijn afgenomen, onder meer door berichten dat de nieuwe variant mogelijk een milder ziekteverloop kent dan eerdere varianten.

Feestdagen

Het eerste bekende geval van omikron in de Verenigde Staten werd ontdekt in de staat Californië, waar nog ongeveer 20 procent van de bevolking helemaal geen vaccinatie heeft gehad. Zo’n 60 procent van gevaccineerden moet er nog een booster krijgen. In New York City, de stad die in het begin van de pandemie zwaar werd getroffen, stijgen de besmettingen momenteel ook weer snel. Ongeveer 1,5 van de 8 miljoen inwoners hebben daar een booster gehad.

Burgemeester Bill de Blasio van New York City probeerde afgelopen week nog de inwoners aan te sporen een booster te halen. ‘Wacht niet. Haal je booster nu meteen, nog voor de samenkomsten tijdens de feestdagen.’