Hongkong probeert opkomst omstreden verkiezing omhoog te krijgen

De autoriteiten in Hongkong hebben verwoede pogingen gedaan om een goede opkomst te garanderen bij de parlementsverkiezing van zondag. Aan die verkiezing kunnen dit keer alleen nog kandidaten meedoen die volgens de overheid voldoende vaderlandslievend zijn.

De autoriteiten in de metropool verstuurden onder meer een tekstbericht naar kiezers met de oproep vooral te komen stemmen. ‘De verkiezing voor de Wetgevende Raad is belangrijk voor u en voor de toekomst van Hongkong’, stond volgens de krant South China Morning Post in het Engelstalige bericht.

Ondanks die oproep en een grote publiciteitscampagne wordt rekening gehouden met een tegenvallende opkomst. Minister Erick Tsang zei dat buitenlandse krachten en ‘anti-Chinese elementen’ kiezers hebben aangemoedigd om thuis te blijven. De autoriteiten hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen activisten die worden verdacht van het oproepen tot een verkiezingsboycot.

Ondemocratisch

Recente peilingen doen volgens de lokale krant vermoeden dat veel kiezers niet enthousiast zijn over de verkiezing. Daarbij speelt mee dat pro-democratische oppositiepartijen zijn afgehaakt, omdat ze het nieuwe systeem ondemocratisch vinden. Burgers kunnen in de miljoenenstad nog maar 20 van de 90 parlementariërs rechtstreeks kiezen, veel minder dan voorheen.

Kiezers hebben daarmee geen zeggenschap over het aanstellen van het grootste deel van de parlementsleden. Bijna de helft van die volksvertegenwoordigers wordt aangewezen door een comité dat wordt gezien als pro-Beijing. Ook worden 30 parlementszetels toegewezen aan vertegenwoordigers van bepaalde belangengroepen.

Antiregeringsprotesten

Het gaat ook om de eerste parlementsverkiezing in de metropool sinds China daar een verregaande veiligheidswet invoerde. Die wordt volgens critici gebruikt om tegenstanders van de communistische machtshebbers in Beijing aan te pakken. De autoriteiten zeggen zelf dat is ingegrepen om de stabiliteit te herstellen na de massale antiregeringsprotesten van de afgelopen jaren.

Hongkong was lange tijd een Britse kroonkolonie, maar maakt sinds 1997 weer deel uit van China. Die volksrepubliek had toegezegd dat de stad nog een halve eeuw een speciale status zou krijgen, een regeling die ‘één land, twee systemen’ wordt genoemd. Inwoners van Hongkong hadden daardoor meer politieke vrijheden dan inwoners van andere delen van China.