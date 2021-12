Defensie denkt binnen week 750 extra boosterprikkers in te zetten

GGD’en gaan de boostercampagne per direct nogmaals versnellen, heeft de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zaterdagavond laten weten. Het gaat volgens de organisatie om ‘een versnelling boven op de versnelling die eerder is ingezet’.

Momenteel helpen 391 militairen in teststraten door het hele land. Daarnaast waren eerder deze week zo’n 190 militairen betrokken bij het vaccineren in de GGD-regio’s Drenthe, Gelderland-Midden en Zeeland. Op donderdag gingen militairen ook aan de slag in Noord- en Oost-Gelderland. ‘Op basis van de vragen van de GGD’en worden dat er steeds meer. Die samenwerking loopt goed’, liet een defensiewoordvoerder eerder weten.