Oudejaarsconference Amhali al opgenomen, van Pannekoek onbekend

De oudejaarsconference van Najib Amhali voor SBS6 is niet in gevaar gekomen door de zaterdag aangekondigde lockdown. De voorstelling Wie het weet mag het zeggen is zaterdagmiddag opgenomen voor tv. Of dat ook geldt voor de oudejaarsconference van Peter Pannekoek voor NPO 1, wil BNNVARA niet zeggen.

Amhali zou zijn voorstelling oorspronkelijk op zondag 19 december voor de camera’s gaan spelen. Hoe of wanneer het besluit is genomen om dat naar zaterdag te verplaatsen, kon Talpa zaterdagavond niet zeggen. Wel dat de show inmiddels op band staat. Alle nog komende shows zijn in verband met de aangekondigde lockdown, waarbij alle theaters hun deuren tot half januari gesloten moeten houden, afgelast. ‘Alle bezoekers voor de opnames van de show van morgen zijn afgebeld en krijgen hun geld terug’, aldus het management van Amhali.

Over de tv-opnames van de oudejaarsconference van Peter Pannekoek is vooralsnog niets bekend. BNNVARA wilde zaterdag niet zeggen of Nieuw Bloed, zoals de show heet, al is opgenomen. Van vorig jaar is bekend dat Youp van ‘t Hek zijn show voor de zekerheid ook al voor de officiële tv-registratie had opgenomen.

Zaterdagavond maakten premier Rutte en coronaminister De Jonge bekend dat Nederland in een harde lockdown gaat. Vooralsnog gold er een avondlockdown waarbij onder meer theaters tussen 17.00 uur en 05.00 uur dicht moesten. Met de nieuwe maatregelen gaat alles dicht, op essentiële winkels na.