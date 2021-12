Handhavers gaan vooral groepsvorming buiten in de gaten houden

Handhavers gaan in de strenge lockdown die vanaf zondag gaat gelden met name goed letten op groepsvorming buiten. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, zijn andere maatregelen zoals het sluiten van de meeste winkels veel eenvoudiger te controleren: ‘Dicht is dicht. Dat was bij de vorige strenge lockdown ook niet moeilijk.’

Nu er nog maar twee mensen bij elkaar mogen komen buiten, zijn feestjes, picknicks, demonstraties en andere bijeenkomsten ook verboden. Daar zal op gehandhaafd worden, want het idee achter alle ingrepen is dat mensen bij elkaar uit de buurt moeten blijven, aldus Bruls. ‘Het virus is exponentieel verraderlijk. De burgemeesters zijn het dan ook helemaal eens met de preventieve, strenge ingrepen. Zo krijgt de boostercampagne ook een kans. Het is spijtig, vooral voor de ondernemers die nu al voor de tweede keer getroffen worden rond de kerstvakantie.’

Bruls verwacht dat politie en handhavers de zondag vooral zullen gebruiken om op gang te komen en te monitoren hoe het gaat. ‘Dat betekent niet dat mensen moeten denken dat ze dan nog even snel hun gang kunnen gaan, want wie vanaf morgenochtend vroeg de regels overtreedt moet niet raar opkijken als de politie komt ingrijpen. We moeten nu streng zijn, anders gaat het misschien nog veel langer duren.’