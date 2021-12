Aantal coronagevallen blijft vooralsnog dalen, ook minder doden

De opkomst van de omikronvariant van het coronavirus is nog niet terug te zien in het aantal positieve tests. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 14.742 coronabesmettingen bevestigd en geregistreerd. Voor een zaterdag is dat het laagste aantal sinds 13 november, meer dan een maand geleden.

Het aantal bevestigde besmettingen met de deltavariant, die nu nog het meest voorkomt, daalt sinds ongeveer twee weken. De nieuwe omikronvariant verspreidt zich snel, maar voorlopig is de daling van delta groter dan de toename van omikron.

Dit kan snel veranderen. Begin dit jaar gebeurde dat toen de alfavariant in opkomst was. Dat leidde kort erna tot de derde coronagolf. Afgelopen zomer verspreidde de deltavariant zich snel, waarna de vierde golf volgde.

Nieuwe golf besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt er rekening mee dat omikron vlak na de jaarwisseling delta inhaalt en het meest voorkomt in Nederland. Om een nieuwe golf besmettingen zo veel mogelijk te dempen, voert het kabinet waarschijnlijk nieuwe beperkingen in. Daarover is zaterdagavond een persconferentie.

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 103.303 positieve tests. Dat is bijna 24 procent minder dan in de zeven dagen ervoor. Gemiddeld komt het neer op 14.758 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt voor de dertiende dag op rij en komt voor het eerst sinds 15 november onder de 15.000 uit.

Sterfgevallen

Ook het aantal meldingen van sterfgevallen daalt. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat vijftig coronapatiënten aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Ook dat is voor een zaterdag het laagste aantal sinds 13 november.

Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het kan soms even duren voordat een sterfgeval wordt geregistreerd. Bovendien is het niet wettelijk verplicht om het overlijden van een coronapatiënt te melden. Daardoor kan het zijn dat coronapatiënten sterven zonder dat ze worden meegeteld in de cijfers.

In de afgelopen week kreeg het RIVM 348 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld bijna vijftig per dag. Dat is het laagste niveau in ongeveer drie weken tijd.