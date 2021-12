Berlijn: Russische inval Oekraïne heeft gevolgen voor Nord Stream 2

Een Russische inval van Oekraïne zal niet zonder gevolgen zijn voor de toekomst van de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 2. De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck waarschuwde in een zaterdag gepubliceerd interview voor ‘ernstige gevolgen’ als de Russen een inval zouden doen.

De pijpleiding, die door de Oostzee loopt, moet de aanvoer van goedkoop aardgas uit Rusland naar Duitsland verdubbelen. Volgens de grootste economie van de Europese Unie is dit gas nodig om de overgang naar duurzame energie te vergemakkelijken. Het 10 miljard euro kostende project wordt al jaren achtervolgd door vertragingen. Ook is er veel kritiek op het project van EU-bondgenoten zoals Polen maar ook vanuit de Verenigde Staten. De pijpleiding is omstreden omdat gevreesd wordt dat Europa te afhankelijk wordt van de Russische gasvoorziening. Oekraïne bestempelde Nord Stream 2 eerder als ‘geopolitiek wapen’.

Habeck zei tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat ‘elke nieuwe militaire actie niet zonder ernstige gevolgen kan blijven’. Daarbij verwees hij naar de Russische opbouw van troepen aan de grens met Oekraïne. Habeck waarschuwde dat ‘niets kan worden uitgesloten’ bij een ‘nieuwe schending van de territoriale integriteit’ van Oekraïne. De nieuwe Duitse regering heeft gedreigd de pijpleiding te blokkeren als Rusland Oekraïne binnenvalt. In het uiterste geval zal de gaspijpleiding helemaal niet in gebruik worden genomen.

Moskou heeft herhaaldelijk gesteld meer gas aan Europa te kunnen leveren als de pijpleiding Nord Stream 2 wordt goedgekeurd voor gebruik. De leiding is voltooid, maar de Duitse toezichthouder schortte het Duitse goedkeuringsproces op. Ook Brussel moet nog akkoord gaan.